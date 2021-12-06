Накануне торжественных мероприятий в Харькове в честь 30-летия Вооруженных сил президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Он поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины, пообщался с военными и вручил им ценные подарки. Судя по фото, речь идет о наручных часах. Кроме того, пяти военнослужащим были вручены государственные награды.

Президент также осмотрел командный пункт одной из бригад ВСУ.

Судя по фото Зеленского в поездке сопровождают секретарь СНБО Алексей Данилов и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, сегодня в Харькове пройдут торжественные мероприятия в честь 30-летия Вооруженный сил Украины с участием президента Владимира Зеленского.

Также мероприятия пройдут возле Морского вокзала Одессы, на площади Мира в Краматорске, в Озерном Житомирской области, у Нацакадемии сухопутных войск во Львове, на Михайловской площади в Киеве.

Ранее мы писали о том, что 14 октября Владимир Зеленский в ходе рабочего визита на Донбасс посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины.