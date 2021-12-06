В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский выполнил только три своих предвыборных обещания из тридцати. Всего на сегодняшний день глав агосударства полностью или частично выполнил девять обещаний из избирательной программы.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.

За 2021 год Зеленский выполнил такие свои обещания:

"СБУ не будет заниматься экономическими преступлениями". Было создано Бюро экономической безопасности Украины.

"мы введем одноразовую "нулевую декларацию" для бизнеса". Летом был принят соответствующий закон.

"только Народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии". Зимой Рада проголосовала законопроект о всеукраинском референдуме.

Всего в избирательной программе Зеленского было тридцать предвыборных обещаний. На данный момент полностью или частично выполнено только 9 из них. В частности запуск рынка земли, открытые списки на выборах ВР, снятие депутатской неприкосновенности, закон об импичменте, запуск "Дии", рост темпа строительства дорог.

При этом многие обещания остаются невыполненными. В частности такие:

переход на обеспечение своих потребностей за счет собственных энергетических ресурсов,

голосование на выборах с помощью сети Интернет,

принятие закона об отзыве народного депутата,

лишение мандата за депутатские прогулы,

институт мировых судей, избираемых народом,

замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал,

обеспечение устойчивого режима прекращения огня,

существенное повышение заработной платы для учителей и врачей,

введение обязательного бесплатного ежегодного медицинского осмотра,

переход от солидарной к накопительной пенсионной системе,

введение экономического паспорта украинца,

восстановление аэропортов в каждом областном центре

"Ключевые обещания по избирательной программе В. Зеленского пока не выполнены (в сфере безопасности и обороны, энергетики, социальной защиты). Несмотря на прогресс в определенных направлениях, общие темпы выполнения программы невысоки. Если выполнять по 3-4 обещания ежегодно, то В.Зеленскому понадобится еще 5-7 лет, чтобы довести программу до конца", - заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

Напомним, рейтинг президента Зеленского упал почти до 20%.

Также сообщалось, что Зеленский впервые занял первое место в президентском антирейтинге, обогнав Порошенко.