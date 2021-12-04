Напряженность беспилотников возникла в связи с тем, что президент России Владимир Путин снова наращивает войска у границы с Украиной. В связи с этим в Украину доставили из Турции намного больше БПЛА Bayraktar TB2, чем об этом сообщалось ранее.

Результатами расследования поделилось издание Bloomberg со ссылкой на источники в правительственных структурах Анкары.

Агентство убеждено, что с 2019 года Турция продала Киеву "множество" беспилотников вместе с ракетами и станциями управления.

"Сейчас принимаются заказы по меньшей мере еще на две дюжины дронов", — говорится в статье.



Официальные представители турецкого правительства и производителя "Байрактаров" отказались комментировать эту информацию.

Источник Bloomberg также заявил, что стало известно о планах Анкары и Киева по совместному производству ракет-носителей, похожих на украинский "Зенит-2", однако он добавил, что Турция таких намерений не признает.

Напомним, генеральный штаб Вооруженных сил Украины 26 октября подтвердил первое боевое применение на Донбассе беспилотника "Байрактар".

Также мы писали, что "глава ДНР" Денис Пушилин подтвердил боевое применение ВСУ беспилотника Bayraktar на Донбассе, хотя ранее в "республике" опровергали это.

Кроме того, "Страна" писала о том, что в ВСУ заявили о планах наращивать число "Байрактаров" и использовать все имеющееся вооружение на линии фронта.