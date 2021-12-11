Помощник госсекретаря США по делам Европы и Азии Карен Донфрид посетит Москву и Киев 13-15 декабря.

Об этом в субботу, 11 декабря, сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

"Донфрид посетит Киев (Украина) и Москву (Россия) 13-15 декабря, чтобы встретиться с государственными должностными лицами для обсуждения наращивания военного потенциала Россией и усиления обязательств США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Помощник госсекретаря Донфрид подчеркнет, что мы можем добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта на Донбассе путем выполнения минских соглашений при поддержке "нормандского формата", - сказано в сообщении.

После посещения Москвы и Киева помощник госсекретаря США проведет в Брюсселе консультации с союзниками и партнерами.

Напомним, что в сентябре Сенат Конгресса США утвердил Карен Донфрид в качестве нового помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии. До этого назначения Донфрид занимала пост руководителя Германского фонда Маршалла в Вашингтоне.

Ранее "Страна" сообщала, что Энтони Блинкен обвинил Россию в невыполнении Минских соглашений. По его словам, именно Москва, а не Киев, не выполнила большую часть обязательств в рамках договоренностей. При этом он возложил ответственность за невыполнение соглашений на обе стороны.

Также мы писали, что Блинкен обсудил с новым главой МИД Германии Анналеной Бербок агрессию России против Украины.