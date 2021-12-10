Вечером 9 декабря с опозданием на час состоялся телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Телеграм-канал "Политика Страны" подвел первые итоги беседы на основе доступной информации.

Пока о звонке сообщил только Офис президента. Белый дом же еще ничего не публиковал. Причем не исключено, что намеренно: брифинг пресс-секретаря Байдена Джен Псаки закончился как раз перед финалом этой беседы.

Судя по лаконичным сообщениям о разговоре Байдена и Зеленского, который длился целых полтора часа, за кадром осталось очень много недосказанного широкой публике. Но уже понятно, что основной темой разговора стал Донбасс и конкретные шаги по урегулированию конфликта в регионе.

Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что американцы плотно подключаются к урегулированию. И если это так, какие-то существенные подвижки мы должны будем увидеть уже до конца года.

Также, по словам главы Офиса президента, Штаты не будут участвовать в Нормандском формате. Ермак дал понять, что этого не хотят Германия и Франция (а Россия, напомним, после переговоров Путина и Байдена уже вроде и не против).

Несмотря на устные заявления Ермака, что Байден подтвердил перспективы Украины в НАТО, в итоговом сообщении сайте Офиса президента эта тема вообще не затронута.

Сам же Офис поднимал с американцами тему компенсаций Украине за "Северный поток - 2", который после переговоров с Путиным получил зеленый свет. Но что сказал Байден по поводу возмещения убытков, неизвестно.

То есть скорее всего главным вопросом обсуждения президентов все же был Донбасс.

Ранее "Страна" приводила краткую запись Зеленского в Твитере по поводу состоявшихся переговоров.

Также мы публиковали пресс-релиз Офиса президента о беседе.