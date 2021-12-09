Подошел к концу телефонный разговор главы Белого дома Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом вечером в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Переговоры президентов прошли спустя два дня после беседы Байдена с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Разговор с Зеленским длился полтора часа.

Как расссказывала "Страна", 7 декабря помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме, посвященном онлайн-переговорам Владимира Путина и Джо Байдена, заявил, что американский президент проведет разговор с Зеленским 9 декабря.

А в день телефонной беседы пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров сообщил, что телефонный разговор президента Украины с его американским коллегой состоится около 19:30 по Киеву.

Однако в итоге звонок задержался: Байден позвонил Зеленскому на час позже запланированного.

Звонок состоялся на фоне обострения ситуации в Керченском проливе. Как сообщила ФСБ РФ, украинский корабль "Донбасс" движется к проливу и не отвечает на требования россиян изменить курс.