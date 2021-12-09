В сторону Керченского пролива движется корабль украинского Военно-морского флота "Донбасс". Требований изменить курс он не выполняет.

Об этом сообщает ФСБ России.

"Девятого декабря текущего года в 09:12 корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Заявок в соответствии с обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утвержденными приказом министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 г. № 313, на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было", - сказано в сообщении.

В ФСБ добавили, что в 13:45 сопровождающий корабль береговой охраны погранслужбы ФСБ предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства (в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченским проливом). На это был получен ответ, что следовать через Керченский пролив судно не планирует.



"В настоящее время "Донбасс" находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания", - добавили в ФСБ.

"Донбасс" - это корабль управления, который в сентябре 2018 года уже проходил через пролив в Азовское море - но с разрешения российских пограничников.

Этот инцидент заставляет вспомнить события трехлетней давности, 25 ноября 2018 года, когда три корабля флота Украины пытались перейти из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив и были задержаны россиянами.

После этого в России пригрозили топить любые корабли, которые не выполняют требований пограничников в Керченском проливе.

А через год после инцидента олигарх Игорь Коломойский назвал поход трех кораблей провокацией Петра Порошенко.