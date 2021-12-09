Корабль "Донбасс" Военно-морского флота Украины, двигавшийся в сторону Керченского пролива в Азовском море, лег на обратный курс.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.



"Информация о движении корабля управления "Донбасс" (А-500) ВМС Украины в акватории Азовского моря в сторону Керченского пролива. Корабль управления "Донбасс" лег на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует", - заявили в ФСБ.



Действия экипажа украинского корабля российская спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания.



По данным ФСБ, 9 декабря в 9:12 "Донбасс" снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Никаких заявок на проход, как того требует российское законодательство, от экипажа не поступало. На украинском корабле заявили, что не планируют проходить через пролив.

Напомним, 25 ноября 2018 года три катера флота Украины пытались перейти из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив и были задержаны россиянами.

Тогда украинские моряки отказались давать показания следователям РФ и объявили себя военнопленными.