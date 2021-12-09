Сегодня, 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский примет участие в организованном американским лидером Джо Байденом "саммите за демократию", на котором должны объявить санкции против известных украинцам "коррумпированных лиц".

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никофоров на своей странице в Facebook.

Напомним, США пригласили на саммит в поддержку демократии 110 стран. Среди них есть Украина, но нет России, Китайской Народной Республики и Турции. Саммит пройдет 9-10 декабря, к нему присоединятся главы правительств, гражданского общества и частного сектора.

Главная тема переговоров - проблемы и возможности, с которыми сталкиваются демократии. У присутствующих на онлайн-встрече будет возможность озвучить внутренние и международные инициативы по трем ключевым темам, одной из которых стала борьба с коррупцией. Также обсудят борьбу с авторитаризмом и содействие уважению прав человека.

Также сообщалось, временно поверенный в делах США в Украине Кристина Квин рассказала, что на саммите объявят о санкциях против ряда коррумпированных лиц, чьи имена и фамилии могут быть хорошо известны украинцам.