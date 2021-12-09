В четверг, 9 декабря, временно поверенный в делах США в Украине Кристина Квин анонсировала объявление на демократическом саммите новых санкций против ряда коррумпированных лиц, чьи имена могут быть хорошо известны украинцам.

Об этом Квин сказала во время своего выступления на конференции "Семь лет антикоррупционной реформы".

По ее словам, 9 декабря начнется демократический саммит, в котором примет участие Украина. Администрация президента США Джо Байдена включила в тему саммита борьбу с коррупцией.

"Я также хотела бы сказать, что, пожалуйста, в 17:30 сегодня посмотрите, очень важное объявление будет. В нем будет идти речь о санкциях США, которые показывают нашу решительность в привлечении к ответственности коррумпированных лиц. Вы, вероятно, некоторых из этих лиц узнаете. Борьба с коррупцией - это глобальная работа", - сказала Квин.

Напомним, США пригласили на саммит в поддержку демократии 110 стран. Среди них есть Украина, но нет России, Китайской Народной Республики и Турции. Саммит пройдет 9-10 декабря, к нему присоединятся главы правительств, гражданского общества и частного сектора. Главная тема переговоров - проблемы и возможности, с которыми сталкиваются демократии.

Также сообщалось, что в онлайн-саммите в поддержку демократии будет участвовать Владимир Зеленский.