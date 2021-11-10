Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что президент Владимир Зеленский примет участие в онлайн-саммите лидеров в поддержку демократии, который организует Джо Байден.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Ермак 9 ноября встретился в Вашингтоне с вице-президентом по вопросам стратегической стабильности и безопасности Института мира США Уильямом Тейлором. Он, по информации Офиса президента, рассказал Тейлору о подготовке нашего государства к саммиту лидеров за демократию, в котором примет участие Владимир Зеленский.

"У Зеленского, конечно, богатый опыт поддержки демократии, которым он может поделить с коллегами. Может даже провести отдельные тренинги на темы:

1. Внесудебные расправы над оппозицией и СМИ через санкции СНБО. Практический опыт.

2. Похищение граждан в соседних странах, которые там просят политическое убежище. Новое применение возможностей разведки на примере Чауса", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, саммит пройдет 9-10 декабря 2021 года в онлайн-формате. Его проведение инициировал президент США Джо Байден. Ранее заявлялось, что в мероприятии примут участие более чем 100 стран.

При этом пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, отвечая на вопрос журналистов "Страны" заявил, что не знает, пригласил ли Байден Зеленского на саммит в поддержку демократии.