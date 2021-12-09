В Офисе президента опубликовали официальный пресс-релиз о телефонном разговоре президента Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом.

Релиз появился через несколько минут после окончания беседы.

По словам пресс-службы, ключевой темой переговоров стала ситуация безопасности вокруг Украины и перспективы активизации мирного урегулирования.

Состоялся обмен оценками о ходе и результатах переговоров лидеров Соединенных Штатов и России.

Зеленский поблагодарил Байдена "за последовательную, твердую и решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства и подтвердил непреклонную настроенность на поиск путей к миру на Донбассе".

Стороны скоординировали позиции по дальнейшим шагам в этом направлении. Зеленский подчеркнул, что у Киева есть четкие предложения по разблокированию мирного процесса и Украина готова обсуждать их в разных форматах.

Главы государств также предметно обсудили пути безопасности, финансовой и политической поддержки Украины.

Особое внимание Зеленский уделил проблематике энергетической безопасности Украины.

"Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская сторона рассматривает проект "Северный поток – 2" исключительно через призму энергетических и гарантий безопасности, а его продвижение лишает Украину важного фактора сдерживания российской агрессии", - отметили в Офисе.

В этой связи были обсуждены конкретные шаги, которые могут быть предприняты для усиления энергетической устойчивости Украины.

Ранее "Страна" приводила сообщение Зеленского в Твиттере о его разговоре с главой Белого дома.

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