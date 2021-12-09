Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил в телефонном общении с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает в Twitter-аккаунте Владимир Зеленский в четверг, 9 декабря.

"Президент США проинформировал меня о содержании своих переговоров с Путиным. Мы также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта на Донбассе и коснулись курса внутренних реформ в Украине", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал о темах беседы с Байденом. Источник: Twitter/Владимир Зеленский

Напомним, что сегодня пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров сообщил, что телефонный разговор президента Украины с его американским коллегой состоится около 19:30 по Киеву.

Мы информировали, что Джо Байден позвонил Зеленскому на час позже запланированного.

Ранее "Страна" сообщала, что после двухчасовой беседы с Путиным Байден нашел время, чтобы сразу пообщаться с лидерами четырех европейских стран: Великобритании, Германии, Италии и Франции.

Также мы писали, что представители Государственного департамента Соединенных Штатов Америки заявили Киеву, что членство Украины в НАТО вряд ли одобрят в ближайшие десять лет.