Лидеры Великобритании, Германии, Италии, Франции и США проведут телефонные переговоры после беседы Байдена с Путиным.

Об этом сообщает пресс-служба Бориса Джонсона во вторник, 7 декабря.

Напомним, что накануне запланированного на 7 декабря разговора по видеосвязи между Владимиром Путиным и Джо Байденом американский президент провел переговоры с лидерами Великобритании, Италии, США, Франции и Германии.

Пять глав государств и правительств обсудили напряженность, существующую между Россией и Украиной, выразили решимость уважать суверенитет Украины и заявили о своей приверженности работе по поддержанию мира и безопасности в Европе.

Мы писали, что государственный секретарь Энтони Блинкен провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским перед переговорами по видеосвязи между президентом США Джо Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным.

Также мы приводили заявление Белого дома о том, что президент США Джо Байден переговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским после звонка президенту России Владимиру Путину.