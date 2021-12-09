Во время телефонного разговора с главой Белого дома Джо Байденом президент Украины Владимир Зеленский заверил собеседника, что начинать войну не собирается.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак сразу после завершения переговоров.

"Президент сегодня об этом сказал: Украина не собирается ни на кого нападать. Мы только хотим принести на нашу землю мир, мы только хотим вернуть наши территории", - передал Ермак слова украинского президента.

Ермак также дал понять, что Байден поддержал идею Украины до конца года восстановить перемирие на Донбассе и открыть КПВВ.

Ранее "Страна" рассказывала, что звонок Байдена Зеленскому был запланирован ориентировочно на 19:30 по Киеву, однако начался с опозданием на час: в 20:34.

Также мы приводили официальный пресс-релиз Офиса президента о том, какие темы обсудили по телефону Байден и Зеленский. По словам пресс-службы, ключевой темой переговоров стала ситуация безопасности вокруг Украины и перспективы активизации мирного урегулирования конфликта на Донбассе.