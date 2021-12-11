Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен обсудил вопрос агрессии РФ против Украины с новым главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. Их встреча состоялась в Ливерпуле накануне саммита G7.

Об этом сообщает пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс в Twitter.

"Сегодня госсекретарь Блинкен встретился с министром Анналеною Бербок на полях встречи G7, чтобы обсудить агрессию России против Украины, сотрудничество по вопросам климата и приоритеты президентства Германии в "большой семерке", - написал он.

В свою очередь, после встречи с главой МИД Германии, Энтони Блинкен заявил, что ожидает "тесного сотрудничества".

"С нетерпением жду возможности тесно сотрудничать в борьбе с климатическим кризисом, пандемией Covid-19 и вызовами демократии и прав человека", - написал Блинкен.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Энтони Блинкен обвинил Россию в невыполнению Минских соглашений. По его словам, именно Москва, а не Киев, не выполнила большую часть обязательств в рамках договоренностей. При этом он возложил ответственность за невыполнение соглашений на обе стороны.

Кроме того, мы также писали то том, что Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США в столице Швеции Стокгольме эмоционально обменялись мнениями о событиях на Украине 2014 года. Их разговор дошел до споров.