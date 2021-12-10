Вечером 10 декабря началось интервью Владимира Зеленского телеканалу "1+1". В нем президент передал слова главы Белого дома Джо Байдена о том, что Россия пообещала не наращивать эскалацию у украинских границ.

По словам Зеленского, обещание якобы дал Владимир Путин во время онлайн-переговоров с Байденом 7 декабря.

"Мессендж, который я услышал от президента Штатов: Россия заверила президента США, что они не собираются продолжать эскалацию", - произнес Зеленский.

Также, по словам украинского президента, "все за, чтобы существовало несколько путей, чтобы остановить конфликт". При этом он не исключил, что будут прямые переговоры с Путиным.

Зеленский также сказал, что не исключает и референдума о Донбассе и Крыме или в целом о прекращении войны, "если какая-то страна будет предлагать нам какие-то условия".

"Я не исключаю референдума относительно Донбасса в целом. Это может относительно Донбасса, Крыма, прекращения войны. Может быть так, что какая-то страна может нам диктовать условия, поэтому этого нет. Но если будет сложный вызов, я точно буду советоваться с нашим обществом", - заявил Зеленский.

Речь здесь скорее всего о том, что США могут потребовать от Украины исполнять политическую часть Минских соглашений. И в этом случае Зеленский объявит референдум.

Ранее "Страна" подводила итоги полуторачасовых телефонных переговоров Зеленского и Байдена.

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