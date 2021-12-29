Переговоры США, НАТО и России, на которых будут обсуждаться предложения РФ по гарантиям безопасности в Европе и ситуация вокруг Украины, пройдут 10-13 января в трех разных форматах.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса сообщает "Укринформ".

График такой проведения переговоров следующий:

10 января пройдет двусторонний диалог Россия-США по стратегической стабильности.

пройдет двусторонний диалог Россия-США по стратегической стабильности. 12 января РФ и НАТО намерены провести заседания Совета НАТО-Россия.

РФ и НАТО намерены провести заседания Совета НАТО-Россия. 13 января запланированы обсуждения в ОБСЕ.

Прайс заявил, что ожидается "обсуждение обеспокоенности с обеих сторон".

"Мы считаем, что открытые каналы диалога, открытые каналы дипломатии имеют конструктивный потенциал, ведь мы стремимся к деэскалации потенциального военного конфликта на территории Украины и вокруг нее", - сказал Прайс.

Между тем, недовольство этим форматом переговоров уже высказал Евросоюз, который также хочет участвовать в переговорах по гарантиям безопасности в Европе и ситуация вокруг Украины.

"Встреча США и РФ и переговоры о гарантиях безопасности не будут иметь смысла без участия ЕС", - сказал глава европейской дипломатии Боррель.

Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что Россия должна положить конец расширению НАТО на восток и исключить вступление Украины в альянс.

Также мы писали, что Путин заявил, что военно-технический ответ России на расширение НАТО на восток может быть самым разным.