В Госдепе озвучили график переговоров США, НАТО и России по гарантиям безопасности в трех форматах
Переговоры США, НАТО и России, на которых будут обсуждаться предложения РФ по гарантиям безопасности в Европе и ситуация вокруг Украины, пройдут 10-13 января в трех разных форматах.
Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса сообщает "Укринформ".
График такой проведения переговоров следующий:
- 10 января пройдет двусторонний диалог Россия-США по стратегической стабильности.
- 12 января РФ и НАТО намерены провести заседания Совета НАТО-Россия.
- 13 января запланированы обсуждения в ОБСЕ.
Прайс заявил, что ожидается "обсуждение обеспокоенности с обеих сторон".
"Мы считаем, что открытые каналы диалога, открытые каналы дипломатии имеют конструктивный потенциал, ведь мы стремимся к деэскалации потенциального военного конфликта на территории Украины и вокруг нее", - сказал Прайс.
Между тем, недовольство этим форматом переговоров уже высказал Евросоюз, который также хочет участвовать в переговорах по гарантиям безопасности в Европе и ситуация вокруг Украины.
"Встреча США и РФ и переговоры о гарантиях безопасности не будут иметь смысла без участия ЕС", - сказал глава европейской дипломатии Боррель.
Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что Россия должна положить конец расширению НАТО на восток и исключить вступление Украины в альянс.
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