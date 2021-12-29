Президент США Джо Байден не исключает, что 10 января он встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом со ссылкой на Байдена пишет Reuters.

Отвечая на вопрос, встретится ли он с президентом России Владимиром Путиным 10 января, Байден отметил: "Посмотрим".

Отметим, что на 10 января намечена встреча представителей Соединенных Штатов и России, на которой будут обсуждаться вопросы безопасности и ситуация в Украине.

Издание также уточняет, что Белый дом не ответил на просьбу прокомментировать, имел ли в виду Байден в своем комментарии встречу с Путиным в ходе переговоров РФ и США о безопасности, которые должны пройти 10 января.

Напомним, в Белом доме заявили, что переговоры между Россией и США по поводу контроля над вооружениями и ситуации в Украине пройдут 10 января, в последующие дни запланированы заседание Совета Россия - НАТО и встреча представителей РФ и ОБСЕ.

После этого в РФ подтвердили, что переговоры с США по гарантиям безопасности могут пройти 10 января, но заявили, что окончательной договоренности нет.