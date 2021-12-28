В Белом доме заявили, что переговоры между Россией и США по поводу контроля над вооружений и ситуации в Украине пройдут 10 января, в последующие дни запланированы заседание Совета Россия - НАТО и встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Об этом со ссылкой на источники в Белом доме в Twitter сообщает AFP.

"Соединенные Штаты надеются на сотрудничество с Россией", - цитирует агентство представителя Совета национальной безопасности США.

Так, по его информации, 12 января пройдет заседание Совета Россия - НАТО, а на следующий день, 13-го числа - переговоры представителей России и ОБСЕ.

Напомним, как писала "Страна", в НАТО определились с датой старта переговоров с Россией по безопасности. Генсек альянса Йенс Столтенберг предложил провести заседание Совета Россия - НАТО 12 января.

Также мы писали о том, что в России анонсировали переговоры с США по безопасности сразу после новогодних каникул. В частности, о том, что обсуждения начнутся в такой срок говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Пресс-секретарь Путина уточнял, что дата будет подтверждаться и переподтверждаться.