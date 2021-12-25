Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перед США и НАТО не ставили дедлайнов касательно ответа на предложения России по поводу гарантий безопасности.

Об этом сообщает ТАСС.

"Здесь не может быть дедлайнов. Мы заинтересованы, чтобы это было как можно скорее", - сказал он.

Напомним, 17 декабря МИД России обнародовал стратегическое предложение РФ к НАТО о гарантиях взаимной безопасности.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс рассмотрел полученный от Российской Федерации проект по безопасности и считает, что любой диалог должен принимать во внимание опасения альянса и мнение Украины.

При этом в Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва нуждается в срочном ответе Вашингтона на предложения РФ по гарантиям безопасности.

Также мы писали, что Москва получила предложение от НАТО провести в январе следующего года Совет "Россия-НАТО". На данный момент предложение рассматривается российским правительством.

Кроме того, сообщалось, что Кремль заявил об отсутствии ответа от НАТО по гарантиям безопасности.