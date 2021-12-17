Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс рассмотрел полученный от Российской Федерации проект по безопасности и считает, что любой диалог должен принимать во внимание опасения альянса и мнение Украины.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова генсека НАТО.

Йенс Столтенберг также добавил, что альянс ясно дал понять, что готов работать над укреплением доверия с РФ.

Ранее мы сообщали о том, что Министерство иностранных дел РФ опубликовало стратегическое предложение России о к США и НАТО о гарантиях взаимной безопасности. В него вошли 12 пунктов, в том числе - исключение дальнейшего расширения альянса и присоединения к нему Украины.

Кроме того, пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки заявила, что опыт показывает, что Москва и Вашингтон способны добиваться положительных результатов на переговорах по стратегической безопасности.

"Нам удавалось взаимодействовать с РФ по стратегическим вопросам на протяжении десятилетий. В течение десятилетий были прецеденты (этого - Ред.), обсуждения в различных форматах в разгар холодной войны и в период после холодной войны. Нет причин, по которым мы не можем делать это в дальнейшем в целях снижения нестабильности, но мы будем делать это в партнерстве и координации с нашими европейскими союзниками и партнерами", - сказала она.