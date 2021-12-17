Власти Соединенных Штатов Америки заявили, что видели предложения России о гарантиях безопасности и уже обсуждают их с союзниками по НАТО.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Мы видели российские предложения. Мы обсуждаем их с нашими европейскими союзниками и партнерами", - сказала она на регулярном брифинге.

По словам представителя Белого дома, опыт показывает, что Москва и Вашингтон способны добиваться положительных результатов на переговорах по стратегической безопасности.

"Нам удавалось взаимодействовать с РФ по стратегическим вопросам на протяжении десятилетий. В течение десятилетий были прецеденты (этого - Ред.), обсуждения в различных форматах в разгар холодной войны и в период после холодной войны. Нет причин, по которым мы не можем делать это в дальнейшем в целях снижения нестабильности, но мы будем делать это в партнерстве и координации с нашими европейскими союзниками и партнерами", - сказала она.

Между тем, лидеры всех 27 стран Европейского Союза (ЕС) на саммите в Брюсселе приняли решение о продлении на очередные полгода экономические секторальные санкции против Российской Федерации, который ввели в 2014 году в связи с аннексией Крыма Россией и событиями, происходящими на тот момент, в Украине.



