Лидеры всех 27 стран Европейского Союза (ЕС) на саммите в Брюсселе приняли решение о продлении на очередные полгода экономические секторальные санкции против Российской Федерации, который ввели в 2014 году в связи с аннексией Крыма Россией и событиями, происходящими на тот момент, в Украине.

Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель в Twitter.

"Если Россия предпримет дальнейшие военные действия против Украины, это будет иметь огромные последствия и огромную цену….Мы призываем Россию выполнить свою часть соглашения и приступить к выполнению Минских договоренностей".

Напомним, ранее мы писали о том, что по информации Bloomberg, США подталкивают Европейский союз к завершению подготовки новых санкций на случай вторжения России в Украину. Ограничительные меры должны затронуть российский энергетический сектор и банки. Однако союзники из ЕС, в отличие от США, настроены менее радикально в вопросе введения санкции против России.

Кроме того, "Страна" анализировала, какие санкции против России готовят на Западе и болезненны ли они для РФ.