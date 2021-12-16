США подталкивают Европейский союз к завершению подготовки санкций на случай вторжения России в Украину. Ограничительные меры должны затронуть российский энергетический сектор и банки.

Об этом передает агентство Bloomberg со ссылкой источники.

"Администрация Байдена подталкивает Европейский союз завершить разработку широкого пакета санкций против российских банков и энергетических компаний, которые можно было бы ввести совместно с США в случае нападения России нападет на Украину", - пишет Bloomberg.

Поспешность Вашингтона связана с тем, что Владимир Путин "не показал никаких признаков отвода тысяч солдат, которых он собрал у границ своего соседа", сказано в материале. США считают, что согласование конкретных вариантов санкций станет твердым сигналом для президента России.

При этом источники Bloomberg отметили, что союзники из ЕС, в отличие от США, настроены менее радикально в вопросе введения санкции против России.

По данным источников, в Брюсселе также считают проблематичным отключение РФ от платежной системы SWIFT в рамках санкций.

Ранее "Страна" сообщала о свежей резолюции Европарламента, в которой от России требуют немедленно отвести от границы с Украиной свои силы. В в случае эскалации ЕС пригрозил санкциями против РФ, которые включат отключение России от платежной системы SWIFT.

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