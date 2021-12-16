Всего под санкции попали около 40 компаний. Фото: 112.international

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против китайской Академии военно-медицинских исследований и 11 ее исследовательских институтов.

Об этом сообщается в документе, опубликованном американским Министерством торговли.

Китайская академия и ее исследовательские институты занимаются микробиологией, эпидемиологией, токсикологией, биоинжинерией, контролем заболеваний и ветеринарией. А под санкции они попали за "использование биотехнологических процессов для поддержки китайской армии". Также в США ссылаются на информацию о "возможном оружии по контролю мозга".

"Эти действия противоречат интересам нацбезопасности и внешней политики США", - заявил минторг.
 
Кроме того, санкции вводятся против нескольких китайских компаний, занимающихся электроникой, в частности:

  • Electronics Technology Group Corporation;
  • Shaanxi Reactor Microelectronics;
  • Shanghai AisinoChip Electronics;
  • Hong Kong Cheung Wah Electronics Technology Company;
  • Hyper Systems Union Limited.

Также в санкционном списке оказались три грузинских компании, одна малайзийская и две турецких. Причем Gensis Engineering проходит в перечне и как грузинская, и как турецкая компания.

Всего торговые ограничения введены против 37 компаний.

Ранее "Страна" рассказывала, что США на днях ввели санкции против украинского юриста Андрея Портнова и его благотворительного фонда.

Также мы сообщали, что весной Вашингтон ввел санкции против олигарха Игоря Коломойского.

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