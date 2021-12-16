Сенат США зарегистрировал "Акт гарантирования суверенитета Украины путем усиления ее обороны". Документ предусматривает не только предоставление Украине $450 млн финансовой помощи на военные нужды, но и наложение немедленных санкций на оператора "Северного потока-2".

Об этом в соцсети сообщил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Документ содержит меры, которые должны сдержать Путина от агрессии против Украины. Подчеркиваю - не ждать, пока российские войска вторгнутся на нашу территорию (а затем реагировать "беспокойством" или санкциями), а предупредить эту опасность", - написал Витренко.

Дополнительно к 450 млн долларов финансовой помощи Украине на военные нужды документ предполагает выделение еще 100 млн долларов на такие критические вещи, как противовоздушная оборона и противокорабельные ракеты.

Также он предлагает увеличение финансирования международного военного образования и подготовки для украинских офицеров, укрепление сотрудничества между украинской и американской армиями, а также усиление действующих ограничений по военному сотрудничеству США и России, пока Путин не прекратит оккупацию украинской территории.

Проект предлагает наложить немедленные санкции против оператора "Северного потока-2" компании Nord Stream 2 AG.

Кроме того глава "Нафтогаза" напомнил, что из оборонного бюджета США (NDAA) на 2022 год была изъята поправка о санкциях против оператора "Северного потока-2", поскольку, по его словам, "поправка стала заложником других процессов, никоим образом не свидетельствующих о потере поддержки Конгрессом Украина".

Теперь Витренко ожидает, что "Акт гарантирования суверенитета Украины путем усиления ее обороны" будет поддержан обеими палатами американского Конгресса и подписан президентом Джо Байденом.

Отметим, что после того, как Конгресс США утвердил оборонный бюджет без санкций против "Северного потока-2" (причем на этом настаивала администрация Байдена, которая опирается на демократическое большинство в обоих палатах Конгресса) принятие этой нормы в новом акте вызывает очень большие сомнения.

Напомним, Сенат США спустя неделю после Палаты представителей одобрил проект оборонного бюджета страны на 2022 финансовый год, но без без санкций против "Северного потока - 2".

Также мы сообщали, что в бюджете США на помощь Украине предусмотрено 300 миллионов долларов.