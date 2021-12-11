США отложили отправку военной помощи Украине на 200 миллионов.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на ряд источников, знакомых с ситуацией.

Сообщается, что администрация Байдена подготовила пакет дополнительной военной помощи для Украины на 200 миллионов долларов в последние недели, но воздержалась от предоставления этой помощи, несмотря на призывы Киева сделать это.

Точно не ясно, что именно включалось в этот пакет на 200 млн, но источники ABC News, знакомые с ситуацией сообщили, что Украина запросила системы ПВО, противокорабельные ракеты, противотанковые ракеты Javelin, средства радиоэлектронного подавления, радиолокационные системы, боеприпасы, модернизированные артиллерийские боеприпасы и предметы медицинского назначения.

Штаты обещают предоставить данный пакет помощи и даже больше в случае "вторжения России". Но, в любом случае, не сейчас.

"Это, очевидно, ещё одно эхо разговора Байдена и Путина. Американцы пытаются показать, что не оставили без внимания беспокойство Москвы по поводу увеличения военных поставок Украине", - прокомментировал ситуацию Телеграм-канал "Политика Станы".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что глава военной разведки Украины Кирилл Буданов считает, что без помощи западных стран Украина не сможет устоять в случае полномасштабного вторжения Российской Федерации, о котором сообщают американские СМИ.

Кроме того, советник главы Офиса президента Алексей Арестович 10 декабря заявил о том, что США в качестве военной помощи передали Украине 30 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет.