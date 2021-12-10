В начале зимы делегация американских военных приехала в Украину, проверила состояние противовоздушной обороны (ПВО) и изучила проблемы противоракетной обороны.

Об этом спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал "РБК-Украина".

"Они (делегация военных из США - Ред.) изучали подробно пробелы, которые у нас есть, слабые и сильные стороны нашей ПВО, как Воздушных, так и Сухопутных сил. Также изучали проблемы противоракетной обороны. Это на сегодняшний день ключевые вопросы", - рассказал он.

Военные США посетили украинские командные пункты, центры управления и оповещения, радиотехнические подразделения и зенитно-ракетную бригаду и бригаду тактической авиации в Киевской области.

Американские военные изучили вопрос совместимости средств связи Украины и США, систем управления, радиотехнической разведки.

"После этого они сделают определенные экспертные выводы, что они смогут предоставить нам, какую военно-техническую помощь оказать. А нам надо все. И обновление парка авиационной и зенитно-ракетной техники, беспилотников. Они посмотрят, что наиболее экстренно необходимо и будут изучать вопрос, чтобы, возможно, в ближайшем будущем чем-то Украине начать помогать в этом плане", - резюмировал Игнат.

Напомним, Украина купила у НАТО оружие для борьбы с беспилотниками.

Также сообщалось, что США на этой неделе отправят в Украину новую партию стрелкового оружия и боеприпасов.