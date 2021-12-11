Соединенные Штаты Америки в качестве военной помощи передали Украине 30 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Радио Свобода 10 декабря.

"Вчера прибыли 30 комплексов "Джавелин" в 180 ракет. Это очередная партия помощи", – сказал Арестович.

По словам советника, часть вооружения уже находится на позициях украинских военных.

"Они ("джавелины" и ракеты – Ред.) будут находиться в опасных направлениях, где именно – решит командование Вооруженных сил Украины. Часть из них уже на позициях", – сказал он.

Алексей Арестович также сообщил, что к новому году наша страна получит еще одну партию военной помощи США. По его словам, речь идет о вооружении из серии противовоздушной обороны, противоракетной обороны и радиотехнической разведки.

В Україну прибули 30 комплексів та 180 ракет до них, - Арестович.https://t.co/JVVnnExZgK



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Напомним, ранее мы сообщали о том, что Турция приняла новый большой заказ Украины на беспилотники Bayraktar.

Кроме того, 9 декабря спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе и внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович в комментарии "Стране" объяснил, почему в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе не смогли договориться об усилении режима прекращения огня. Он также добавил, что Украинская сторона хочет договориться о перемирии с 10 декабря.