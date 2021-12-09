Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) и внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович в комментарии "Стране" объяснил, почему в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе не смогли договориться об усилении режима прекращения огня.

По его словам, данное решение не стоит преподносить, как окончательный факт. Арестович объяснил, что на данный момент у Украины есть предложения по решению этого вопроса, однако переговорный процесс ещё продолжается.

"Не надо говорить об этом, как о сложившемся факте. Прямо сейчас идут консультации на высшем уровне, так что все ещё в разгаре. Дело в том, что вчера мы работали до позднего вечера и решили, что Украина предоставит пакет своих предложений, которые выработаны и пересланы ОБСЕ Российской Федерации на рассмотрение. По его результатам случится внеочередное заседание ТКГ. Тогда мы будем смотреть - удалось или нет. Пока об этом рано говорить", — сказал он.

Таким образом скорость принятия решения об усилении режима прекращения огня зависит от того, как быстро Россия рассмотрит предложения Украины. Арестович уточнил, что начало перемирия планируется уже в эту пятницу, но по техническим причинам рассмотрение предложений может затянуться.

"Сегодня заседание вряд ли будет, но в любой другой день - пожалуйста. Зависит от скорости рассмотрения российской стороной. Когда могут быть следующие переговоры? Неизвестно. Как быстро рассмотрят россияне - это тоже большой вопрос. Но мы планируем, чтобы перемирие начиналось с 10 декабря, то есть в пятницу. Теоретически переговоры по-хорошему нужно проводить сегодня после обеда или завтра с утра. Рассмотрение могут задерживать, но скорее по техническим причинам, а не по политическим", — сообщил он.

Кроме этого, Арестович напомнил, что главный вопрос сейчас - не сам режим прекращения огня, а его соблюдение.

"Прогнозы - дело не благодарное в таких вещах. Режим прекращения огня де-юре никуда не делся. Тут вопрос о том, как вернуться к его соблюдению де-факто. Даже если и будет заключено соглашение, будут приняты какие-то меры по усилению или контролю", — подытожил он.

Ранее мы сообщали о том, что ТКГ, от которой президент Владимир Зеленский ожидал решение трех вопросов, обсудили усиление режима прекращения огня на Донбассе, однако не достигли единого понимания.

Также мы рассказывали, как прошло обсуждение "Байрактаров" на ТКГ.