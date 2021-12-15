Сенат США спустя неделю после Палаты представителей одобрил проект оборонного бюджета страны на 2022 финансовый год. Документ предусматривает расходы на военные нужды в объеме 770 миллиардов долларов. Это на 5% больше, чем в прошлом финансовом году, и на 25 миллиардов больше, чем предлагал президент США Джо Байден.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Принятый Конгрессом проект оборонного бюджета, кроме прочего, предписывает выделение 300 миллионов долларов на поддержку вооруженных сил Украины. Четыре миллиарда долларов предназначены для Европейской оборонной инициативы и 150 миллионов долларов пойдут на развитие сотрудничества в сфере безопасности со странами Балтии.

В то же время в проект военного бюджета США не вошли санкции в отношении российского газопровода "Северный поток - 2" и поправка, запрещающая американцам покупать российский суверенный долг.

Принятый Конгрессом документ теперь поступит на утверждение Байдену.

Событие прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

Канал напомнил, что санкции против газопровода в первоначальном проекте бюджета были, но их исключили оттуда буквально через полчаса после завершения переговоров 7 декабря Байдена и Путина.

"Эти санкции были единственным, что ещё могло (теоретически) остановить запуск "Северного потока - 2". Не зря их просил сенаторов ввести лично Зеленский. Но, как видим, этого не случилось. В качестве утешения для Украины в бюджете предусмотрено 300 миллионов долларов на поддержку ВСУ. Но, понятно, что это слабая компенсация за СП-2. Тем более, что схожие суммы американцы выделяют Украине каждый год и к прорывам в военном строительстве они не привели", - написал канал.

Как сообщала "Страна", еще до беседы Путиным Байден уговаривал Сенат не вводить санкции против "Северного потока - 2".