Ряд ведущих стран Европейского союза выступают против "стремления к быстрой выработке конкретных санкций и других наказаний", которые будут наложены на Россию, если она вторгнется в Украину.

Об этом со ссылкой на европейских дипломатов и официальных лиц сообщает Bloomerg в среду, 15 декабря.

Издание отмечает, что такое сопротивление санкциям происходит вопреки тому, что "Кремль не демонстрирует никаких признаков того, что он откажется от массированного наращивания войск возле своего соседа".

"Германия, Франция, Италия и Испания хотят сосредоточиться на переговорах с Москвой, прежде чем подробно рассказывать о болезненных экономических мерах, которые они инициируют", - отмечает издание.

Такая позиция, в том числе, основана на скептицизме к Вашингтону, который последние несколько недель постоянно сообщает о готовящемся вторжении России в Украину, пишет Bloomberg.

Напомним, ранее CNN со ссылкой на источники среди американских чиновников заявило, что администрация американского президента Джо Байдена разрабатывает варианты санкций в отношении России на случай ее "вторжения в Украину". При этом в Вашингтоне рассматривают энергетические санкции как крайнюю меру.

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