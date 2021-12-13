В понедельник, 13 декабря, Европейский Союз ввел санкции против российской частной военной компании "Вагнер" и связанных с ней лиц и организаций, которые представляли угрозу в Украине, Сирии и Ливии.

Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.

В санкционный список попала ЧВК "Вагнер", три российские компании, связанные с ППК "Вагнера" (ОоО "Велада", ОоО "Меркурий" и ОоО "Европолис") и восемь лиц:

Дмитрий Уткин. Бывший офицер российской военной разведки (ГРУ), является основателем Wagner Group и отвечает за координацию и планирование операций по

размещение наемников Wagner Group в Украине.

размещение наемников Wagner Group в Украине. Денис Харитонов. Заместитель регионального руководителя Астраханского отделения СоюзаДобровольцы Донбасса, депутат Думы Астраханской области и ППК "Вагнера", воевал на Донбассе в составе сепаратистского батальона, где командовал переносным взвод зенитно-ракетного комплекса. Он признался, что лично сбил украинский вертолет и два Су-25 на Донбассе.

Сергей Щербаков. Внештатный сотрудник ГРУ и наемник ППК "Вагнера". Воевал на Донбассе в составе батальоне "Степь", который сбил украинский вертолет и два самолета.

Андрей Трощев. Исполнительный директор (руководитель аппарата) группы компаний Wagner, который работает в Сирии и обучает и направляет сирийские силы.

Андрей Богатов. Руководитель 4-й штурмовой и разведывательной роты из группы "Вагнера", действующей в Сирии и обучающей и управляющей сирийскими войсками.

Он командует операциями Вагнера и принимает непосредственное участие в военных операциях в Сирии.

Он командует операциями Вагнера и принимает непосредственное участие в военных операциях в Сирии. Станислав Дичко. Бывший сотрудник Ставропольской милиции, наемник "Вагнера". Участвовал в пытках сирийского дезертира, которые привели к смерти.

Валерий Захаров. Экс-сотрудник ФСБ, советник по безопасности президента Центрально-Африканской Республики (ЦАР). Ключевая фигура в командной структуре группы "Вагнера".

Александр Кузнецов. Входит в командный состав "Вагнера", командовал разведывательной ротой группы "Вагнер" в 2014 году. Несколько лет назад был ранен в Ливии во время боевых действий.

Напомним, Зеленский заявил об отказе от спецоперации по "вагнеровцам", чтобы не портить отношения с Турцией.