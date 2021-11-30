Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утром во вторник, 30 ноября, побывал в Государственном бюро расследований на допросе по делу "вагнеровцев".

Об этом Ермак сообщил в Facebook.

"Как законопослушный гражданин, сегодня в 08:30 утра посетил Государственное бюро расследований. Дал показания по делу "вагнеровцев". Сообщил всю известную мне информацию. Не считаю нужным делать из этого шоу, поэтому камеры не звал", - написал Ермак на своей странице в Facebook.

Напомним, сегодня же, 30 ноября, Верховная Рада приняла промежуточный отчет ВСК по "вагнеровцам". В нем подтверждается факт проведения спецоперации украинскими спецслужбами. Но не говорится, кто виноват в отсрочке операции, и не подтверждает факт утечки информации с украинской стороны.

Также мы писали о том, что 17 ноября в сети появился текст расследования организации расследователей Bellingcat по делу "вагнеровцов". В тексте расследования говорилось кроме прочего о том, почему операция с задержанием "вагнеровцев" украинскими спецслужбами провалилась. Эта часть материала Bellingcat была выписана на основании показаний бывшего главы разведки Василия Бурбы, из которых выходит, что распоряжение об отмене операции отдавал Андрей Ермак.