Администрация американского президента Джо Байдена разрабатывает варианты санкций в отношении России на случай ее "вторжения в Украину". При этом в Вашингтоне рассматривают энергетические санкции как крайнюю меру, учитывая их потенциальное влияние на мировую экономику и цены на бензин в США.

Об этом со ссылкой на источники среди американских чиновников пишет CNN.

"Сектор энергетики является самым крайним вариантом, если это станет необходимым", — сказал один из собеседников телеканала.

Это связано с тем, что такие ограничения в отношении России могут оказать влияние на мировую экономику и цены на бензин в США.

В то же время Эдвард Фишман, бывший сотрудник Госдепартамента, который сейчас является старшим научным сотрудником Атлантического совета, считает, что "сложно будет нанести серьезный экономический ущерб России, не затрагивая энергетические рынки".

Напомним, ранее мы писали, что после переговоров американского и российского президентов, из проекта оборонного бюджета США исчезли санкции против "Северного потока - 2".

Также сообщали, что США будут давить на Германию, чтобы остановить "Северный поток-2", если Путин нападет на Украину.