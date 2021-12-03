Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд анонсировала против России санкции из-за Украины, "которых еще не было в прошлом". В ответ глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва обязательно отреагирует на них.

Как сообщает ТАСС, заявление прозвучало 2 декабря в Стокгольме на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

"Если последуют новые, как они сказали, адские санкции, то, конечно, мы отреагируем. Мы не можем не реагировать. Как мы отреагируем - будет видно", - сказал Лавров.

Он добавил, что не хочет сейчас гадать, на что решится Запад.

"Грозят какими-то финансовыми санкциями, новыми секторальными репрессалиями. Это тупиковый путь, и в конечном итоге он обернется против самих инициаторов этих нелегитимных односторонних мер", - спрогнозировал министр.

Комментируя слова Нуланд, Лавров также отметил, что "все бывает в первый раз".

"До этого тоже были санкции, которых не было. Наши западные коллеги просто абсолютно утратили культуру диалога, дипломатических переговоров, достижения консенсуса, способность креативно искать баланс интересов", - сказал он.

По словам Лаврова, страны Запада вводят санкции, если вдруг что-то идет не по их желанию, причем не только против России.

"Практически везде сейчас переговоры, если они включают в себя страны, которые не разделяют подходы Запада, санкции употребляются в качестве угрозы, а потом вводятся, если кто-то кого-то не слушает", - продолжил он.

Также он выразил надежду, что эта ситуация отражает не прискорбную утрату Западом способности вести переговоры, а что просто "пока такое русофобское течение в НАТО и ЕС не позволяет действительно заняться конкретными делами, отойти от конфронтации".

Кроме того, министр заверил, что Москва не уходит ни от каких контактов по украинскому урегулированию, но настаивает, что необходимо четко понимать их направленность.

"К любым контактам мы готовы, ни от каких контактов мы не уходим. Главное - понимать, чего мы добиваемся", - отметил министр.

Ранее Лавров там же, в Стокгольме, на встрече с госсекретарем Блинкеном предупредил его о серьезных последствиях за "втягивание Украины в геополитические игры".

Как писала "Страна", Мария Захарова опубликовала фото главы МИД России из Стокгольма на фоне изображения песца.