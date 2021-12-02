В столице Швеции, Стокгольме, началась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Перед заседанием Лавров заявлял, что намерен обсудить с западными коллегами ситуацию на Донбассе, в частности - действия Украины, которая, по мнению Лаврова, готовится к военной операции на Донбассе.

В свою очередь, Блинкен накануне сказал, что в ходе контактов с Лавровым призовет Россию "отвести военных от границы" с Украиной. Также он призвал все стороны выполнить Минские соглашения.

Напомним, сделавший ряд заявлений по поводу угрозы нападения России госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решением проблемы на востоке Украины стало бы выполнение Минских договоренностей. Накануне Блинкен находился в Риге, где с союзниками по НАТО обсуждал пути сдерживания России в связи с Украиной.

Как сообщалось, в Министерстве иностранных дел России, считают, что увеличение вооружения Украины подталкивает Киев к саботажу Минских договоренностей.

Ранее "Страна" писала о заявлении Лаврова, что Украина концентрирует войска на Донбассе с одобрения Запада.

Также мы сообщали, что по словам Столтенберга, НАТО не будет воевать за Украину в случае нападения России.