Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд считает, что в преддверии рождественских праздников Украина и Россия должны возобновить полное прекращение огня и обмен пленными.

Об этом Нуланд сказала в ходе Киевского форму безопасности, пишет "Корреспондент" в среду, 1 декабря.

"Мы видим, что приближаются рождественские праздники (в США Рождество празднуют 25 декабря - Ред.). Ожидаем что, возможно, будет возобновлено полное прекращение огня, обмен заключенными, возобновление работы пропускных пунктов. И мы призываем и Москву, и Киев к сотрудничеству и совместной выработке пакета мер, в первую очередь, касательно прекращения огня в контексте рождественских праздников. Это было бы очень хорошее начало", - заявила Нуланд.

Напомним, по мнению Нуланд переговоры по Донбассу между Россией и Украиной зашли в тупик, но США могут сыграть вспомогательную роль в урегулировании конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский также считает, что без прямых переговоров с Москвой Украина не сможет остановить войну на Донбассе. Однако в Кремле отрицают участие России в конфликте на Донбассе.