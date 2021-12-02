Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров находится в Стокгольме, где проводит встречи с главами внешнеполитических ведомств других стран, включая Австрию, Турцию, США и Великобританию. Представитель российского МИД Мария Захарова опубликовала его фото в шведской столице на фоне снимка песца.

Изображение Захарова вывесила 2 декабря в своем Фейсбуке.

На фото Лавров в одиночестве сидит за столом, разбирая папку с документами, а на стене за его спиной висит художественное фото весьма упитанного песца.

"В комнате переговоров партнёров ждали двое: Лавров и песец", - прокомментировала кадр Захарова.





В комментарии подтянулись люди с шутками типа: "Сергей Викторович Лавров молча открыл дипломат, выставил на стол банку хрена, уши отрезанные от игрушечного ослика, лист фиговой пальмы, фаллоимитатор размера XXL, закурил и с вежливой улыбкой поздоровался с главой японской делегации, приехавшей на переговоры по Курилам... Переводчик с японского опаздывал, Лавров импровизировал как мог…", или "Это намек партнерам", или "Посыл сильный: вам писец!".

Как сообщала "Страна", Лавров в Стокгольме встретился с главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Государственный секретарь США призвал Россию прекратить наращивание войск на границе с Украиной и уважать суверенитет нашей страны.

В ответ Лавров предупредил Блинкена о серьезных последствиях за "втягивание Украины в геополитические игры".