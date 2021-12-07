США намерены добиваться от нового правительства Германии во главе с Олафом Шольцем обещания отказаться от поддержки проекта "Северный поток - 2", если Россия вторгнется в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на некие документы и лиц, знакомых с планами Вашингтона.



"США будут подталкивать Германию к согласию остановить оспариваемый газопровод "Северный поток - 2", если президент России Владимир Путин вторгнется в Украину. Администрация президента Джо Байдена добивается от нового правительства Германии обязательства остановить проект при таких обстоятельствах, сказал один из источников, попросивший не называть его имени", - пишет издание.

Как добавили в Bloomberg, среди других обсуждаемых возможных вариантов "наказания" России - санкции против российских банков и ограничение экспорта товаров из страны. Цель администрации США - согласовать пакет, который был бы всеобъемлющим, быстро реализуемым и экономически достаточно болезненным, чтобы служить настоящим сдерживающим фактором.

Между тем после переговоров Путина и Байдена из проекта оборонного бюджета США исчезли санкции против "Северного потока - 2", 35 россиян и покупки российских суверенных долговых обязательств.

Тем временем заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что, несмотря на отмену санкций, США рассматривают остановку газопровода, если Россия нападет на Украину.

"То есть отмена санкций - это явный знак того, что их когда-нибудь снова собираются ввести. Интересное объяснение "зрады" придумали у Байдена", - прокомментировал ее слова Телеграм-канал "Политика Страны".

"Страна" следила за тем, как прошли переговоры двух президентов.