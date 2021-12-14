Карл Нехаммер, которого избрали новым канцлером Австрии, ожидает, что российский газопровод "Северный поток-2" будет скоро запущен. При этом он выступил против попыток использовать проект в качестве средства давления на Россию из-за Украины.

Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

"Я ожидаю, что "Северный поток-2", как и планировалось, скоро будет запущен", - заявил австрийский канцлер.

Он считает, что газопровод - важный проект, "который обеспечивает Европейскому Союзу безопасность поставок, когда дело доходит до вопросов энергетики".

При этом политик не согласен с Соединенными Штатами, которые готовы использовать газопровод в качестве средства давления на Москву из-за Украины.

"Я против увязки запуска "Северного потока-2" с поведением России в Украине. Таким образом ЕС навредит сам себе", - добавил Нехаммер.

Напомним, предшественник Нехаммера на посту канцлера Австрии Себастьян Курц заявлял также ранее, что он против остановки проекта "Северный поток-2". Он говорил, что для страны газопровод является "позитивным экономическим проектом".

Также мы писали, что глава Министерства иностранных дел Австрии Александр Шалленберг призвал ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток-2" на фоне последнего напряжения в отношениях с Россией.