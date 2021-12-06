В понедельник, 6 декабря, федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел к присяге нового канцлера Карла Нехаммера.

Церемония состоялась в понедельник в канцелярии федерального президента.

Напомним, 6 октября в Австрии сотрудники прокуратуры провели обыски в офисах правящей Народной партии, которую возглавлял 35-летний тогда еще канцлер Себастьян Курц. Его заподозрили в злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции.

Через несколько дней Себастьян Курц объявил об отставке из-за подозрений в коррупции. Тогда исполнение его обязанностей возложили на министра иностранных дел Александра Шелленберга.

Однако, уже 2 декабря Шалленберг объявил о намерении уйти в отставку. Он считает, что руководить Австрийской народной партией и правительством страны должен один человек. Таким образом, Шалленберг не проработал на своем посту и двух месяцев - он стал лидером страны 11 октября.

В связи с этим "Страна" писала, что новым канцлером Австрии может стать министр внутренних дел Карл Нехаммер. Ожидалось, что именно он возглавит Австрийскую народную партию.

Карл Нехаммер известен как сторонник жёсткого курса против увеличения миграции и против приема новых беженцев. В целом ожидается, что он будет продолжателем курса Себастьяна Курца как во внутренней, так и во внешней (подчёркнутый нейтралитет и стремление сохранять добрые отношения со всеми крупными геополитическими игроками) политике.