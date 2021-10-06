Сегодня, 6 октября, в Австрии сотрудники прокуратуры провели обыски в офисах правящей Народной партии. На данный момент политсилу возглавляет канцлер Себастьян Курц. Его подозревают в злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции.

Об этом сообщает DerStandard.

Заместитель генсека Народной партии Габи Шварц подтвердила, что прокуратура провела обыски. Она заявила, что "обвинения были выдвинуты в связи с событиями, которые произошли пять лет назад". При этом, по словам Шварц, сами обыски были проведены "демонстративно". Впрочем, политика так и не уточнила, кто именно в партии находится под следствием.

По данным издания Die Presse, также обыскали канцелярию из-за нескольких соратников Курца по партии.

Кроме этого, в газете утверждают, что обыски были связаны с предполагаемыми обвинениями в коррупции в связи с публикацией рекламы и опросов в ежедневнике Oesterreich.

В мае 2019 года в Австрии разгорелся внутриполитический скандал под названием "дело Ибицы" - он привел к отставке бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. На тот момент в сеть попала видеозапись с его участием, на которой политик якобы договаривался о методах вмешательства в выборы 2017 года и обсуждал ограничение свободы СМИ. Кабинет министров во главе с Курцем в том же году после вынесения парламентом вотума недоверия был отправлен в отставку.

Однако на досрочных выборах в Австрии снова победила партия Курца и он возглавил правительство.