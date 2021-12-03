Новым канцлером Австрии может стать министр внутренних дел Карл Нехаммер. Ожидается, что именно он возглавит , Австрийскую народную партию после ухода с этого поста Себастьяна Курца. Об этом пишет Salzburg24 со ссылкой на источники.

Имя нового главы партии станет известно на пресс-конференции, проходящей прямо сейчас. Предполагается, что после этого оставит свой пост нынешний федеральный канцлер Австрии Александер Шалленберг, который накануне заявил о намерении уйти в отставку после двух месяцев у власти как раз из-за решения Курца. Тогда пост канцлера предложат Нехаммеру, утверждает источник издания.

По данным Reuters, Нехаммер уже избран новым главой партии и вскоре он займет пост канцлера страны.

Карл Нехаммер известен как сторонник жесткого курса против увеличения миграции и против приема новых беженцев. В целом ожидается, что он будет продолжателем курса Себастьяна Курца как во внутренней, так и во внешней (подчёркнутый нейтралитет и стремление сохранять добрые отношения со всеми крупными геополитическими игроками) политике.

Напомним, 2 декабря Шалленберг объявил о намерении уйти в отставку. Он считает, что руководить Австрийской народной партией и правительством страны должен один человек. Решение об этом должно быть принято внутри партии.

Как писала "Страна", 6 октября в Австрии сотрудники прокуратуры провели обыски в офисах правящей Народной партии, которую возглавлял 35-летний тогда еще канцлер Себастьян Курц. Его заподозрили в злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции.

Через несколько дней Себастьян Курц объявил об отставке на фоне подозрений в коррупции. А исполнение его обязанностей возложили на министра иностранных дел Александра Шелленберга.

После этих событий мы подробно разбирались, почему ушел в отставку канцлер Австрии и как он может вернуться на высший пост. Однако после дела о коррупции и рождения сына Курц решил все-таки поставить точку на своей карьере политика.