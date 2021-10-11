Пока Владимир Зеленский никак не реагирует на громкий скандал мирового уровня со своими офшорами, в Австрии на фоне обвинений в коррупции добровольно ушел в отставку самый молодой европейский глава правительства, 35-летний Себастьян Курц.

По меркам украинской политики, где "осваивают" миллиарды, вменяемый ему оппозицией "грех" смехотворный - якобы подкуп СМИ, а именно - выделение рекламных бюджетов с положительными публикациями и соцопросами в медиа будто в интересах политической партии Курца.

Проще говоря, руководство партии и Курц обвиняются в том, что четыре года назад Минфин заказывал государственную рекламу в тех СМИ, которые писали хорошо о Народной партии Курца и публиковали выгодные ей рейтинги.

Сам Курц обвинения отрицает, а эксперты полагают, что его рано списывать со счетов и он сохранит фактическую власть в стране, став "теневым канцлером". Тем более что правящая коалиция сохранилась и после его ухода, а новым канцлером станет его близкий соратник - министр иностранных дел Александр Шалленберг.

"Это не похоже на полный отказ от поста канцлера, скорее на перерыв", - резюмировала Wiener Zeitung.

"Возможно, он ушел с поста канцлера Австрии, но все еще будет обладать значительной властью", - пишет Politico.

Разбирались, чем обернется "увольнение" политика-вундеркинда, как его называют, будут ли новые выборы и каково будущее Курца.

"СМС-гейт"

Обвинение против Курца построено на смс-переписке между ним и тогдашним главой Минфина Томасом Шмидом. Wiener Zeitung воспроизводит ее фрагмент: "Спасибо за "Австрию сегодня", - написал Себастьян Курц (подразумевается газета Osterreich). "Всегда к вашим услугам", - ответил ему Шмид.

По данным Financial Times, всего на "подкуп СМИ" через рекламу якобы было потрачено $1,2 млн из денег налогоплательщиков.

Сам Курц отметает все обвинения и объясняет, что "смски" министру финансов написал много лет назад и просто неточно сформулировал то, что хотел сказать. Конкретных улик, говорит он, у обвинителей нет. А прокуроры, по его словам, вырвали слова из контекста (кстати, в этом году Курц обещал реформировать австрийскую прокуратуру Австрии, обвинив ведомство в некомпетентности и плохой репутации).

Его соратники называют скандал очередной инсценировкой политических оппонентов, ведь Курц является одним из ведущих лидеров консервативных политических сил в Европе.

Впрочем, неудачная формулировка в смс-сообщении грозила обернуться вотумом недоверия канцлеру, который обещали поддержать уже во вторник младшие партнеры по коалиции, партия "Зеленые" (и с ними голосов за отставку хватило бы), но Курц сыграл на опережение.

Своевременный уход может позволить ему фактически сохранить правящую коалицию своей Народной партии и "Зеленых", по сути оставив за собой бразды правления.

"Сейчас нам требуется стабильность. Чтобы выйти из тупика, я хочу освободить кресло, чтобы предотвратить хаос. Моя страна для меня важнее меня самого", - заявил в минувшую субботу Курц во время выступления по телевидению. И подчеркнул, что его отставка не равнозначна признанию вины.

В преемники он выдвинул нынешнего главу МИД Австрии Александра Шалленберга. Сам Курц останется лидером партии и возглавит ее фракцию в парламенте, а члены правительства сохраняют ему лояльность.

"Зеленые" дали понять, что этим решение довольны и готовы продолжать работу в коалиции с "народниками". А значит, досрочных выборов в Австрии, как это было в 2019 году на фоне так называемого "Ибица-гейта", может и не быть (хотя на этот счет есть разные прогнозы о чем ниже).

Два года назад в коррупции обвиняли тогдашнего партнера Курца по правящей коалиции, вице-канцлера от правой партии "Свободы" Хайнца-Кристиана Штрахе. В СМИ слили видео, тайно записанное на испанском острове Ибица в 2017 году за несколько месяцев до выборов. На этой записи Штрахе обсуждал с некой женщиной, представленной "племянницей российского олигарха", возможность получения ею строительных госконтрактов в обмен на помощь партии господина Штрахе на выборах. Позднее выяснилось, что девушка была студенткой из Боснии. И, скорее всего, это была классическая "подстава".

Но скандал привел к краху коалиции в мае 2019 года. А уже через несколько месяцев Курц снова победил на досрочных парламентских выборах, вернув себе пост канцлера.

Ушел, чтобы вернуться

После нынешнего скандала, по мнению Politico, Курц сохранил фактическую власть благодаря тому, что все его ключевые люди остались на своих местах. Издание предсказывает, что Курц ещё вернётся.

"Курц на сегодняшний день является самым популярным политиком своего поколения, и большая часть страны оценивает его политические достижения в положительном свете. К тому же оппозиция слабая. Одна из отличительных черт любого хорошего политика - умение заставить избирателей забыть негатив. Если скандал Курца что-то и доказал на сегодняшний день, так это то, что молодой австриец готов пойти на все, чтобы помочь им в этом", - пишет Politico.

"Курц остается лидером своей партии и хочет взять под контроль мощную парламентскую фракцию. И он остается фактическим руководителем Австрии, а Шалленберг - полностью его человек, он будет канцлером лишь формально. Есть большая вероятность, что расследование затянется, и на фоне большой популярности Курца и слабости оппозиции он вернется в кресло канцлера", - прогнозирует в разговоре со "Страной" австрийский журналист Мартина Саломон.

Ряд австрийских СМИ допускает, что, несмотря на сохранение коалиции, партия Курца через некоторое время инициирует досрочные выборы - когда резонанс от коррупционного скандала спадет. И после них Курц вернется на пост канцлера, получив еще раз вотум доверия от народа.

Противникам Курца помогал консультант Порошенко

К слову, нынешний скандал для Курца не первый.

Избрание его канцлером в 2017 году сопровождалось рядом информационных скандалов, во время которых в интернете размещалась "чернуха" против него.

Вскоре стало известно, что это дело рук его конкурентов-социалистов.

"Лидер социалистов, предшественник Курца на посту канцлера Кристиан Керн за полмиллиона евро нанял израильского политтехнолога Талю Зильберштейна, который прославился на сомнительных предвыборных кампаниях и был задержан в Израиле по подозрению в финансовых махинациях (Зильберштейн также консультировал Порошенко на досрочных выборах в Раду в 2019 году, - Прим. Ред.). Таль создал в Фейсбуке группы с расистскими и радикальными лозунгами для очернения Курца. Когда выяснилось, кто за ними стоит, рейтинги социал-демократов рухнули. Это сыграло в пользу правых партий", - рассказал "Стране" австрийский журналист Вернер Мюлнер.

Курц, Европа и Россия

В целом Курц фигура крупная и по общеевропейским меркам. Он стал одним из самых узнаваемых лиц умеренно-консервативного лагеря, который выступает против "левых" перегибов в европейской политике. В первую очередь - за ограничение миграции.

В частности, он пытается договориться о закрытии "коридора" для мигрантов, который ведет к Венгрии, Австрии и Германии.

Также он создавал вокруг себя свою лояльную коалицию европейских стран, особенно среди государств Вышеградской четверки (бывшего Варшавского договора) - Польши, Чехии, Словакии и Венгрии, которые сопротивляются квотам из Брюсселя на прием мигрантов.

"Слабость как Макрона, так и Меркель, как Франции, так и Германии открывает путь для другого игрока - канцлера Австрии Курца. На первый взгляд, кажется бессмысленным утверждение о том, что федеральный канцлер страны с населением менее 9 млн может стать ключевым европейским лидером. Однако Курц доказал, что имеет более широкое видение будущего Европы и ее политики, чем кто-либо из его коллег", - писало еще два года назад аналитическое издание American Interest.

Своя позиция у Курца и по России.

По мнению экспертов, молодой австрийский политик претендует на роль одного из главных переговорщиков с Москвой от лица европейского континента, в том числе активно поддерживая запуск "Северного потока - 2". Да и в целом Австрия - одна из самых дружественных России стран ЕС.

К тому же Курц не раз намекал на возможную отмену санкций против РФ, хотя он и осуждает аннексию Крыма. Также заявлял, что Австрия готова стать мостом между Россией и западными странами.