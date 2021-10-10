Канцлер Австрии Себастьян Курц 9 октября объявил, что из-за расследования по подозрению его в коррупции и недавних обысков в штаб-квартире его партии он принял решение уйти в отставку. Политик предложил президенту республики Александеру Ван дер Беллену назначить министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга исполняющим обязанности главы правительства.

Об этом передает ТАСС, громкое заявление Курц сделал на специально созванной пресс-конференции.

После ухода с поста Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии и займет кресло депутата Национального совета (нижняя палата австрийского парламента).

По словам канцлера, выдвинутые против него обвинения в коррупции - ложные, однако партнер по правительственной коалиции - партия "Зеленые" - настроился против него.

"Чтобы решить патовую ситуацию, я хочу освободить место, чтобы не допустить хаоса и обеспечить стабильность. Я попросил правительственную команду от Народной партии обязательно продолжить работу. В качестве лидера Народной партии, которая обладает большинством голосов в парламенте, предложил федеральному президенту Александера Шалленберга в качестве главы правительства", - сказал Курц.

По его словам, у Шалленберга есть все способности восстановить доверие между партнерами по коалиции и продолжить работу правительства.

"Стране нужно стабильное правительство. Я сам вернусь в парламент в качестве лидера партии и главы нашей фракции, попытаюсь внести свой вклад. Я также, разумеется, воспользуюсь шансом опровергнуть выдвинутые против меня обвинения", - анонсировал свои планы Курц.

Между тем вице-канцлер Австрии и лидер партии "Зеленых" Вернер Коглер назвал решение Курца "правильным и важным шагом".

"Это означает, что мы можем продолжить нашу работу в правительстве", - сказал он.

Курц оказался под массивным давлением со стороны оппозиции и австрийских СМИ из-за расследования против него и его окружения по подозрению в злоупотреблении доверием и взяточничестве. В штаб-квартире возглавляемой им Австрийской народной партии, ведомстве федерального канцлера и Министерстве финансов Австрии 6 октября прошли обыски.

Следователи считают, что в 2016-2018 годах бюджетные средства из Минфина по фиктивным документам направлялись на финансирование и публикацию соцопросов и материалов в пользу Курца и в интересах его партии.

На фоне этого скандала партия "Зеленые" - младший партнер консервативной партии по правительственной коалиции - поставила ультиматум Курцу и заявила, что для продолжения совместной работы ему следует оставить свой пост и предложить вместо себя кандидата с безупречной репутацией.

В Австрии это не единственный политический скандал за последние годы. Ранее "Страна" сообщала, что весной 2019 года в стране была большая шумиха из-за "дела Ибицы", которая привела к отставке вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Вскоре после него, осенью того же года, партия Курца победила на выборах.