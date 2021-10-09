В Украину на этой неделе приезжал известный корреспондент журнала "Time" Саймон Шустер, который давно освещает украинскую тематику.

Саймон Шустер приехал в Украину на церемонию 6-го октября в Бабьем Яру.

Как сообщил Саймон Шустер "Стране", его особенно интересует тема введения санкций против украинских граждан, реакция США на различные коррупционные скандалы в Украине, а также строительство мемориального комплекса Бабий Яр.

"Меня в Киеве интересовало несколько тем. Включая ту, которую ваше издание всегда освещает - это санкционная политика СНБО и как она ужесточается. В том числе, мне интересен мемориальный комплекс Бабий Яр, о котором недавно публиковали статью в Time. Тема коррупции тоже меня интересует, конечно, особенно вопрос о том, как администрация Байдена реагирует на разные коррупционные скандалы", - сообщил "Стране" Саймон Шустер.

Он уточнил, что его поездка в Киев уже завершилась, однако он планирует вернуться для сбора материала в Украину в ближайшие месяцы.

Ранее Саймон Шустер писал о сбитом над Донбассом в июле 2014 года Boeing MH17, в декабре 2019-го Шустер написал о Зеленском в шпагате между Путиным и Трампом. А в апреле 2021 года в журнале Time был опубликован его репортаж о поездке с Владимиром Зеленским на Донбасс и о переброске российских войск к границам Украины.

Напомним, 6 октября в Киеве прошла официальная церемония памяти жертв Бабьего Яра. "Страна" рассказала, как прошла церемония.

Также в июле Владимир Зеленский заявил, что к 90 годовщине Голодомора достроят национальный музей "Мемориал жертв голодоморов". Кроме того, по словам главы государства, будет обновлен и мемориал "Бабьего яра".