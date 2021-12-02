Канцлер Австрии Александр Шалленберг заявил, что уходит в отставку. Это решение он объявил в четверг, 2 декабря. Таким образом, Шалленберг не проработал на своем посту и двух месяцев - он стал лидером страны 11 октября.

Свой поступок политик объяснил решением его предшественника Себастьяна Курца уйти из политики.

Шалленберг считает, что руководить Австрийской народной партией и правительством страны должен один человек. Решение об этом должно быть принято внутри партии, добавил он.

Как писала "Страна", 6 октября в Австрии сотрудники прокуратуры провели обыски в офисах правящей Народной партии, которую возглавляет 35-летний тогда еще канцлер Себастьян Курц. Его заподозрили в злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции.

Через несколько дней Себастьян Курц объявил об отставке на фоне подозрений в коррупции. А исполнение его обязанностей возложили на министра иностранных дел Александра Шелленберга.

После этих событий мы подробно разбирались, почему ушел в отставку канцлер Австрии и как он может вернуться на высший пост. Однако после дела о коррупции и рождении сына Курц решил все-таки поставить точку на своей карьере политика.