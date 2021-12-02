Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок подал в отставку. Об этом стало известно в четверг, 2 декабря, после того, как чиновник опубликовал копию своего заявления в соцсети.

"Прошу освободить меня с должности заместителя министра иностранных дел Украины по собственному желанию", - говорится в тексте заявления в Тwitter.

При этом он сообщил, что позже расскажет о причинах, которые вынудили его подать в отставку.

"Подал в отставку. Почему? Придет время, расскажу. Спасибо всем, с кем 20 лет плечом к плечу стояли на защите интересов Украины на международной арене. Честь имею!"- написал замглавы МИД.

Напомним, что Кабинет министров Украины назначил Божка заместителем министра иностранных дел Украины 13 марта 2019 года.

Украинскому дипломату Егору Божку 41 год. С июня 2015 года он исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО, в сентябре 2017 года был назначен главой Службы внешней разведки Украины, после чего был назначен замглавы МИД.

Отметим, что во времена работы в СВР Егор Божок получил подозрение по делу Семочко (подробнее о нем читайте здесь), однако его даже не отстранили от занимаемого поста: суд решил, что позиция следствия недостаточно аргументирована.

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